Roze Zaterdag ‘noodzakelijk’ voor gaststad Rotterdam

In Rotterdam wordt zaterdag Roze Zaterdag gehouden, een jaarlijks landelijk evenement dat met een mars, informatiemarkt en optredens stilstaat bij de emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap. Dat de editie van dit jaar in Rotterdam plaatsvindt, noemt voorzitter Simon Timmerman van Stichting Roze Zaterdagen Nederland noodzakelijk.

“Het is gezien recente incidenten noodzakelijk dat deze editie in Rotterdam is, het komt op het goede moment”, aldus Timmerman. In Rotterdam werd vorig jaar het pand van COC Rotterdam nog beklad met anti-lhbti-teksten en werd er ook brand gesticht bij de sportschool van Paul van Dorst, de oprichter van de Roze Kameraden, de lhbti-supportersvereniging van Feyenoord.

Ook de Roze Kameraden zijn zaterdag aanwezig: ze staan met een standje op de informatiemarkt op de Coolsingel en lopen mee met de Pride March door de stad. Van Dorst, die ook een korte toespraak zal houden op de Coolsingel, vindt het mooi dat Roze Zaterdag weer in Rotterdam is. “Er is genoeg gebeurd, dus Rotterdam is de juiste plek. Het wordt een mooi feest waarbij we lekker moeten vieren dat we onszelf kunnen zijn.”

De Rotterdamse gemeenteraad sprak onlangs nog de wens uit dat het college van burgemeester en wethouders aanwezig zou zijn op Roze Zaterdag, om zo steun te geven aan de regenbooggemeenschap. Namens het college reikt wethouder Said Kasmi de sleutel van Roze Zaterdag uit aan gaststad van 2023 Goes.

Timmerman zegt zaterdag zeker 25.000 bezoekers te verwachten. De organisatie roept mensen gezien de verwachte tropische temperaturen op om goed op elkaar te letten en op tijd de schaduw op te zoeken. Volgens Timmerman wordt er op het evenement “niet specifiek” aandacht besteed aan de apenpokken. Dit virus gaat sinds een aantal weken rond in Europa en is tot dusver vooral vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen.