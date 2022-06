Kamer steunt kandidaatlidmaatschap EU van Oekraïne

De Tweede Kamer steunt het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne van de Europese Unie. Ook de VVD, die lang twijfelde, gaat akkoord, zei Ruben Brekelmans in een debat over de komende EU-top. Eind vorige week kondigde het kabinet aan akkoord te gaan met de status van kandidaat-lid voor Oekraïne en Moldavië.

Volgens Brekelmans zijn de liberalen niet gedraaid zoals SP en PVV vinden. “Ik heb nog steeds zorgen.” Maar volgens de Europese Commissie voldoet Oekraïne aan de voorwaarden en dat neemt de VVD over. Brekelmans vreest nog wel steeds dat het op een teleurstelling voor de Oekraïners kan uitlopen.

De Europese Commissie maakte vorige week bekend dat Oekraïne en Moldavië voldoen aan de eisen om kandidaat-lid te worden. Voor de actuele gesprekken over lidmaatschap beginnen, moeten beide landen nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De VVD wil dat er niet getornd wordt aan die voorwaarden. Dat mag geen “wassen neus” zijn, zei Brekelmans. Hij heeft nog steeds zorgen over de economie, rechtstaat en corruptie in Oekraïne. Maar hij begrijpt ook dat de regering in Kiev in de huidige oorlogsituatie heeft aangedrongen op de status van kandidaat-lid van de EU.

Ook CDA’er Mustafa Amhaouch gaf aan akkoord te gaan. Een aantal partijen vindt het jammer dat premier Mark Rutte zich zo lang heeft verzet tegen het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Daarmee is kostbaar politiek kapitaal verloren gegaan, zei Kati Piri (PvdA).