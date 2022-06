Trimbos waarschuwt: levensgevaarlijke MDMA-vloeistof aangetroffen

Het Trimbos Instituut heeft begin juni twee keer levensgevaarlijke MDMA-vloeistoffen aangetroffen. De vloeistoffen zijn pure MDMA. Al bij kleine hoeveelheden kan dit ernstige gezondheidsrisico’s opleveren. Het Nederlandse kenniscentrum voor onder meer drugs heeft vrijdag een landelijke waarschuwing uitgestuurd: “Gebruik ├╝berhaupt geen vloeibare MDMA.”

De vloeistof werd ingeleverd bij locaties waar gebruikers hun drugs laten testen. Het Trimbos vermoedt dat de MDMA-vloeistof op de gebruikersmarkt terecht is gekomen, zegt een woordvoerder van het instituut. “Normaal wordt dit nooit aangeboden richting gebruikers”, aldus de woordvoerder.

In dit geval waren de ingeleverde stoffen oranje of lichtbruin, maar de kleur kan verschillen, stelt het Trimbos. “Als je ziet dat iemand deze stof gebruikt, stel diegene dan gerust en schakel direct 112 en medische hulp in”, zegt de woordvoerder. Het instituut gaat mensen bij de drugstestlocaties waarschuwen en hangt ook posters op bij festivals om te wijzen op het gevaar van vloeibare MDMA.

Eerder werden al champagneflessen met MDMA-vloeistof aangetroffen, waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor waarschuwde. De stoffen zijn met elkaar te vergelijken en hebben ongeveer dezelfde kleur, vertelt de woordvoerder. Wat verder het verband is tussen de champagneflessen met MDMA en de nu aangetroffen vloeistof is onduidelijk.

Het innemen van MDMA is nooit zonder risico, vertelt het Trimbos. Hoge doseringen kunnen leiden tot oververhitting, waardoor mogelijk de lever, nieren of het hart niet meer goed werken. Het gebruik van pure MDMA-vloeistof is extra gevaarlijk, omdat dit lastig te doseren is. De kans is groot dat gebruikers te veel innemen.