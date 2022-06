Staking treft streekvervoer Groningen

Buschauffeurs in het streekvervoer in Groningen, Almere en Waalwijk leggen zaterdag het werk neer. De actie maakt deel uit van een estafette-actie van bij vakbond FNV aangesloten chauffeurs voor een betere cao.

De afgelopen weken waren er in diverse delen van Nederland soortgelijke acties. Maandag slaat de actie over naar de volgende regio’s. Dan staken buschauffeurs in het streekvervoer in Utrecht, Amersfoort, Bunnik, Mijdrecht, Montfoort, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist.

CNV Vakmensen doet overigens niet mee met de stakingsacties. CNV-leden hebben een eindbod van de werkgevers met een tweederdemeerderheid geaccepteerd. Mogelijk dat een aantal bussen dus wel zal rijden.

In het streekvervoer werken in totaal 13.000 mensen.