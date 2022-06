ANWB: een van de geblokkeerde rijstroken op de A67 gaat open

Op de A67 gaat een van de door boeren geblokkeerde rijstroken bij Liessel weer open, zo meldt de ANWB. Volgens een woordvoerder is dat het resultaat van gesprekken tussen de politie en de boeren ter plekke.

In Brabant zijn op dit moment op drie plaatsen acties gaande van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op de A67 bij Liessel, de A2 ter hoogte van Best en op de N324 tussen Oss en Schaijk. De politie twittert met de boeren in gesprek te zijn.

Volgens de ANWB houdt de politie op de N324 de boeren tegen die bij Schaijk de snelweg op willen gaan. Volgens de woordvoerder proberen boeren nu via een andere weg de snelweg te bereiken.