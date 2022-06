Verkeershinder door nieuwe boerenacties neemt langzaam af

Boeren zijn maandag aan het eind van de middag nieuwe acties begonnen op drie snelwegen. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem rijden boeren tussen Utrecht en Veenendaal, waardoor de vertraging daar tot ruim een half uur is opgelopen, zo laat een ANWB-woordvoerder weten. In de andere richting was de file korter en nam de overlast langzaam af.

Door de acties op de A12 liepen ook daarbuiten de wegen vol. Zo is er ook vertraging op de nabijgelegen N224.

In het noorden van het land was de A7 in beide richtingen dicht en de A28 bij de afrit Zwolle-Zuid is eveneens gesloten. Tussen Groningen en Heerenveen (A7) was de weg enige tijd versperd door hooibalen op de weg, aldus Rijkswaterstaat. Die zijn iets na 17.30 uur weer opgeruimd en dus is de weg in beide richtingen weer vrijgegeven. Daarnaast zou bij Boerakker en Leek “het één en ander op de weg liggen”, aldus Rijkswaterstaat. Verkeer wordt daar omgeleid.

De A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle is dicht bij de afrit Zwolle-Zuid. Daar staat het helemaal stil en loopt het aantal kilometers file snel op, aldus de ANWB-woordvoerder. Hij verwacht dat door deze boerenactie ook een file ontstaat op de A50.