OM eist 4 jaar celstraf tegen ex-trainer om misbruik pupillen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar tegen de 73-jarige voormalige handbaltrainer Othman F. vier jaar celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Volgens de aanklaagster staat vast dat de Alkmaarder zich gedurende een periode van zeven jaar heeft vergrepen aan zes jonge meisjespupillen, die hij als keeperstrainer onder zijn hoede had.

F. werd in februari vorig jaar opgepakt nadat een van de meisjes, destijds 14 jaar, een bericht had gestuurd naar een vriendin dat zo verontrustend overkwam dat zij direct de ouders van het slachtoffer waarschuwde. Niet veel later stond de politie in de gymzaal waar het meisje training kreeg.

Later meldden andere pupillen van F. zich, met vergelijkbare beschuldigingen. Zij zeiden door F. te zijn betast: over de kleding, onder de kleding, op de borsten, buik, liezen, benen en in de schaamstreek. Ook zou hij een van hen met ontbloot bovenlichaam hebben laten trainen en in elk geval twee slachtoffers hebben gepenetreerd met zijn vingers. F. zou stap voor stap verder zijn gegaan. Alle slachtoffers waren tussen de 11 en 15 jaar jong.

Volgens de trainer waren de aanrakingen nooit met een seksuele intentie, maar hoorden die bij zijn trainingsmethode. De aanklaagster deed dat af als onzin: “Geen enkele trainer heeft met zijn handen iets te zoeken onder een shirt.”