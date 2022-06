Rechter doet uitspraak in hoger beroep rond Jiskefet-encyclopedie

Het gerechtshof in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in het hoger beroep dat uitgeverij Noblesse heeft aangetekend tegen een eerdere uitspraak over een door haar uitgegeven encyclopedie over het tv-programma Jiskefet. De uitgeverij wil dat het hof het besluit om alle boeken te voorzien van een sticker met de tekst ‘ongeautoriseerd’ terugdraait. De uitspraak zou eigenlijk twee weken geleden al zijn, maar die werd uitgesteld.

Herman Koch en Michiel Romeyn, de makers van Jiskefet, stapten in oktober vorig jaar naar de rechter omdat zij inzage wilden in de Jiskefet-encyclopedie van uitgeverij Noblesse. Het boek was zonder hun medeweten tot stand gekomen. De rechter wees hen die inzage toe, waarna de mannen opnieuw de gang naar de rechtbank maakten. Deze keer wilden zij dat het voor kopers duidelijk zou zijn dat zij niets met de totstandkoming van het boek te maken hebben gehad en beriepen zich op het merkrecht. De rechter stelde Romeyn en Koch in het gelijk en oordeelde dat de uitgeverij alle boeken moest voorzien van een sticker met de tekst ‘ongeautoriseerd’.

Tegen dat besluit ging Noblesse in hoger beroep. De advocaat van het bedrijf vindt dat het mogelijk moet blijven om een ongeautoriseerd boek uit te geven over een fenomeen als Jiskefet. Het Persvrijheidsfonds, opgericht door journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren, steunt de uitgeverij en betaalde mee aan het hoger beroep. Zij vinden dat de rechter bij de uitspraak onvoldoende rekening heeft gehouden met journalistieke belangen.