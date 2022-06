Strafeisen in liquidatieproces Marengo aanstaande

In de strafzaak Marengo is dinsdag rond 10.15 uur een bepalende zittingsdag begonnen. Het Openbaar Ministerie rondt het requisitoir af, dat uitmondt in de strafeisen tegen de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Het OM schat in dat de eisen begin van de middag zullen volgen.

De zittingszaal in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp zit weer helemaal vol. Veel verdachten en hun advocaten zijn aanwezig, of zijn nog onderweg door verkeersproblemen. Een van de rechters is positief getest op corona en woont de zitting via een videoverbinding bij.

Algemeen wordt aangenomen dat Taghi levenslang gaat horen eisen, en waarschijnlijk ook enkele medeverdachten in het omvangrijke strafproces Marengo. De zaak gaat onder meer over zes liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Het OM ziet de 44-jarige Taghi als de kwade genius achter alle moorden en moordpogingen.

Taghi is de onbetwistbare leider van de bende, zette het OM uiteen in het requisitoir waar met inbegrip van dinsdag in totaal negen dagen voor zijn uitgetrokken. Het requisitoir beslaat in totaal 800 pagina’s.

Het monsterproces begon in maart 2018 met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. Deze drie moorden maken overigens geen deel uit van het Marengoproces.

Na het requisitoir is het de beurt aan de advocaten voor de pleidooien. Daar zijn de maanden september tot en met december voor uitgetrokken. Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog onduidelijk. De rechtbank houdt rekening met medio volgend jaar.