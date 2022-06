Tribune vol boeren, maar Kamer stemt stikstofbeleid niet weg

Tientallen boeren hebben zich in de Tweede Kamer rustig gehouden tijdens de stemming over onder meer moties tegen het stikstofbeleid. Kamervoorzitter Vera Bergkamp moest belanghebbenden op de volle publieke tribune wel enkele keren tot de orde roepen, na bijvoorbeeld applaus voor Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging, partijen die zich tegen het beleid keren. Een voorstel om de stikstofplannen van tafel te halen, kreeg bij lange na geen meerderheid.

In de Kamer mogen geen tekenen van waardering of afkeuring worden geuit vanaf de publieke tribune. Vlak na de stemming over het stikstofbeleid vertrokken de boeren weer naar buiten, waar nog protesterende collega’s stonden. De boeren waren met trekkers en zelfs koeien naar Den Haag gereden.

Er werd niet gestemd over een stikstofwet, maar wel over moties die bijvoorbeeld betrekking hadden op stikstofnormen in de natuur, maatregelen voor bioboeren en de rol van banken in de stikstofcrisis. Alleen FvD, JA21, de groep-Van Haga en BBB steunden een motie van wantrouwen van de PVV tegen het kabinet. Een motie van afkeuring kreeg ook steun van de SP en SGP. Beide laatste moties haalden het niet.