Onderwijsbond: basisscholen komen zeker 9100 leerkrachten tekort

Het basisonderwijs kwam vorig jaar minstens 9100 leraren tekort. Daarnaast zoeken scholen nog 1100 leiders. Het aantal leerkrachten dat van de opleidingen komt is niet genoeg om het tekort op korte termijn op te lossen, zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb). “We gaan langzaam naar een beter salaris, we zien meer jonge collega’s. Maar dat is niet genoeg”, stelt bestuurder Thijs Roovers in een verklaring.

Volgens de vakbond vormt het tekort 9 procent van de totale werkgelegenheid op basisscholen. “In de grote steden ligt dit aandeel hoger met zo’n 14 procent”, aldus de AOb. Die wil dat mensen sneller een vast contract krijgen, om te voorkomen dat ze het onderwijs na een paar jaar verlaten. Ook wil de bond dat er meer wordt gedaan tegen stress.

Ondersteunende medewerkers, zoals conciërges en klassenassistenten, zijn in het onderzoek niet meegerekend. De AOb denkt dat basisscholen daar ook duizenden van tekort komen.