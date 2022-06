Voorzitter politiebond: tientallen bedreigingen bestuurders

De afgelopen dagen hebben tientallen bedreigingen en intimidaties plaatsgevonden van wethouders, raadsleden en Kamerleden rond de boerenacties. Dat gebeurde onder meer via social media, in persoon door mensen die voor de deur stonden en soms telefonisch, zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs naar aanleiding van uitspraken die hij eerder woensdagochtend deed in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Struijs noemt de bedreigingen en intimidaties een heel zorgelijke ontwikkeling. “Het is een onderdeel van de toenemende agressie van de boeren.” Volgens Struijs mag intimidatie en bedreiging nooit een verdienmodel worden. “Dat wordt het wel als Kamerleden wegblijven uit de Kamer.”

Woensdagochtend werd bekend dat CDA-Kamerlid Derk Boswijk de komende dagen thuisblijft bij zijn gezin, nadat dinsdagavond boze boeren bij zijn huis stonden om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zelf was hij toen nog aan het werk, zijn twee kinderen van 4 en 7 jaar waren er wel, meldt Boswijk op Twitter.

Volgens Struijs maakt niet iedereen melding van een bedreiging of intimidatie. “Daarom is het goed dat Boswijk nu zegt: ik ben er wel klaar mee. Ook met de Covid-rellen hebben we gezien dat dit soort acties het verdienmodel aan het worden is, en dat is heel zorgelijk.”