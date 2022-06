Advocaat pleit voor vrijspraak in afpersing fruithandel Hedel

De advocaten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel pleiten voor vrijspraak van hun cliënt Ali G. (37). Het Openbaar Ministerie ziet hem als het brein achter de afpersing en een serie aanslagen en eiste een celstraf van 26 jaar en 7 maanden, maar volgens de verdediging kan een omstreden undercoveractie van de politie niet meetellen als bewijs.

Het OM baseert zich in de zaak op verklaringen van een medeverdachte, die afgelopen voorjaar werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor zijn aandeel als chauffeur bij de aanslagen met brandbommen in onder meer Breda, Rosmalen, Tiel en Vlijmen. Hij werd daarover tijdens een undercoveractie in een busje ondervraagd door undercoveragenten die zich voordeden als criminelen. Tegen de regels in zijn diens bekentenissen en verklaringen over G. tijdens die rit van 45 minuten niet opgenomen. De advocaten van G. vinden dat de rechtbank het bewijs niet mag meewegen, “zodat het recht op een eerlijk proces wordt gewaarborgd”.

“In de volksmond noemen we dit een ontvoering”, zei advocaat Sebastiaan van Klaveren in zijn pleidooi over de undercoveractie. De medeverdachte die in het busje was getrokken was zo angstig dat hij niet in vrijheid kon verklaren en daarmee handelde de politie disproportioneel, aldus de advocaat van G. “Het onderzoeksteam van de politie deed er alles aan om mijn cliënt veroordeeld te krijgen en probeerden medeverdachten tegen hem op te zetten. Deze manier duidt erop dat het verhoor gericht was op anderen.”

De afgelegde verklaringen in de bus over Ali G. zijn bovendien onbruikbaar omdat het allemaal aannames zijn, zegt de raadsman. “We kunnen niets met de verklaring. Het is steeds ‘ik denk, ik hoorde en ik weet het niet’. Alles wat de getuige zegt over G. las hij op internet of heeft hij van horen zeggen.”

In eerdere vonnissen noemde de rechtbank Gelderland het een gemis dat de verhoren in de bus niet zijn opgenomen, maar achtte ze wel betrouwbaar en bruikbaar als bewijs. Een aantal van die zaken, waaronder die van G.’s halfbroer Yassine A. (21), lopen nog in hoger beroep.

Het OM reageert donderdagmiddag op het pleidooi in de zaak van G. De afpersingszaak gaat volgende week verder met nog zeven medeverdachten, de vermeende uitvoerders en hun aanvoerders.