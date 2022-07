Dijsselbloem: overheid laat corona-adviezen van OVV links liggen

Het kabinet heeft vrijwel niets gedaan met de corona-adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat zegt voorzitter Jeroen Dijsselbloem in de Volkskrant. Volgens de voorman van de OVV ontbreekt het aan zelfreflectie bij de overheid. “Nu zitten we aan het begin van de volgende besmettingsgolf en zijn veel zaken gewoon niet opgepakt.”

De OVV publiceerde begin dit jaar een kritisch rapport over de kabinetsaanpak van de eerste zes maanden van de coronacrisis. Een van de kritiekpunten was dat er in de eerste golf te weinig aandacht was voor de situatie in de verpleeghuizen. Ook raadde de Onderzoeksraad het kabinet aan zijn crisisaanpak te verbeteren, onder meer door meer scenario’s uit te werken en beter te improviseren, om beter voorbereid te zijn op een volgende “maatschappij-ontwrichtende crisis”.

Dijsselbloem concludeert nu dat daar weinig van terecht is gekomen. “Het kan eigenlijk niet dat er nog steeds geen uitgewerkte en doordachte scenario’s zijn”, zegt hij in de Volkskrant. “Het kan eigenlijk niet dat de minister van VWS nog steeds geen bevoegdheid heeft om tegen ziekenhuizen of de GGD’s te zeggen wat er moet gebeuren in een crisissituatie. Het lijkt ons heel urgent om zo snel mogelijk te regelen dat een minister in een crisissituatie kan optreden.”

Ook ziet de OVV-voorzitter dat de wetgeving weinig handvatten biedt voor de overheid om daadkrachtig op te treden, nu de tijdelijke wet die de basis voor de coronamaatregelen regelde is vervallen. “We beginnen dadelijk weer zo’n beetje van nul.”

Het kabinet liet in april per brief weten het eens te zijn met de conclusies uit het OVV-rapport. De Onderzoeksraad stoort zich er echter aan dat de handtekening van premier Mark Rutte ontbrak, aangezien hij “formeel de leiding” nam in de coronacrisis, zegt Dijsselbloem. “Hij was voorzitter van de belangrijkste overleggen en was het gezicht naar buiten, de belangrijkste minister. Maar als het dan gaat om verantwoording afleggen, terugkijken en lessen trekken voor de toekomst ontbreekt zijn naam. Dat is toch vreemd?”