Kuipers wil na scherpe OVV-kritiek niet af van sectorafspraken

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zegt de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op zijn coronastrategie te bekijken, maar neemt nog geen afstand van de grote nadruk die hij legt op de afspraken met verschillende sectoren. Hij vindt dat beleid “een combinatie” van overheidsingrijpen en maatregelen door de samenleving zelf moet zijn, en stelt dat de OVV dat ook zo ziet.

De OVV heeft vrijdag een notitie gepubliceerd waarin staat wat met de aanbevelingen van de raad uit februari is gebeurd. Volgens voorzitter Jeroen Dijsselbloem “zijn veel zaken gewoon niet opgepakt”, zo zei hij in een interview met de Volkskrant. Het kabinet heeft te weinig geleerd van de coronagolven in voorgaande jaren, en te weinig stappen gezet om adequaat in te kunnen grijpen. Er is te veel nadruk gelegd op de afspraken met sectoren om het virus te bestrijden.

Volgens Kuipers vindt de OVV dat het coronabeleid een combinatie moet zijn van ingrijpen door de overheid en initiatieven vanuit de samenleving zelf. “Daar sta ik volledig achter”, zei de bewindsman voorafgaand aan de ministerraad. Hij stelt dat er ten onrechte wordt gedaan alsof de overheid niets wil doen.

In hoeverre hij de kritiek uit de notitie van de OVV ter harte zal nemen, liet de minister in het midden. “Die nemen we graag mee in het hele verdere traject.”