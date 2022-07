Noodverordening in heel Harderwijk in verband met demonstratie

In de hele gemeente Harderwijk geldt vrijdag vanaf 16.00 uur een noodverordening. Dit met het oog op de voor vrijdagavond aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet. Die manifestatie mag doorgaan, heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik besloten in overleg met politie en openbaar ministerie.

Nederland in Verzet wil met een zogenoemde Walk of Freedom door de Harderwijkse straten trekken. Deze organisatie hield tijdens de coronapandemie verschillende protesten tegen de coronamaatregelen. De initiatiefnemers waren van plan om langs de woningen van minister Christianne van der Wal en van Norbert Dikkeboom te gaan. Dikkeboom diende eind vorig jaar een collectieve aangifte in bij het OM tegen Willem Engel. Ruim 22.000 mensen hadden die getekend. Ze stelden dat Engel zich schuldig maakte aan onder meer opruiing.

Eerder was vanwege de veiligheid al een noodverordening ingesteld rond het huis van stikstofminister Van der Wal. Haar woning staat binnen de gemeente Harderwijk. Boeren bezochten de woning al enkele malen en braken door een politieafzetting.

De nieuwe verordening geldt tot zaterdag 2 juli om 04.00 uur. Dit geeft de politie de mogelijkheid om, wanneer nodig, preventief te fouilleren. De politie kan mensen ook verzoeken de gemeente Harderwijk te verlaten.

“Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. Ik zal daarom meewerken aan het toestaan van een demonstratie binnen onze gemeentegrenzen”, aldus burgemeester Van Schaik. En, refererend aan eerdere onrust: “Er is mij veel aan gelegen de openbare en orde en veiligheid te waarborgen.”