Demonstratie op de Dam voor abortusrecht

Demonstranten komen zaterdagmiddag bijeen op de Dam in Amsterdam om aandacht te vragen voor het recht op abortus. Het is de tweede demonstratie in minder dan twee maanden tijd. Aanleiding is het nieuws uit de Verenigde Staten waar het federale abortusrecht afgeschaft is. Daardoor mogen alle staten zelf bepalen in welke mate abortus beschikbaar blijft.

“We merkten bij veel mensen boosheid en verdriet toen officieel bekend werd dat het Hooggerechtshof in Amerika de Roe vs. Wade-uitspraak omvergeworpen heeft”, vertelt Faye Bovelander van actiegroep Baas in Eigen Buik. Met Roe vs. Wade werd in 1973 het recht op abortus landelijk vastgelegd. “Conservatieve lobbygroepen die daar actief zijn en het abortusrecht willen ondermijnen zijn ook hier in Nederland en in Europa. Niet in dezelfde mate, maar we moeten wel waakzaam blijven.”

De actievoerders op de Dam willen vooral dat in Nederland abortus als medische ingreep uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald. In 1984 trad de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) in werking, maar de ingreep is nooit uit het strafrecht geschrapt. “Abortus wordt nu niet gelijk gesteld aan andere medische procedures”, aldus Bovelander. “Daardoor blijft de taboesfeer rondom abortus aanwezig.”

Bovendien vinden Baas in Eigen Buik en Abortus is een Recht, die de demonstratie georganiseerd hebben, dat abortus voor iedereen toegankelijk moet zijn en voor iedereen vergoed moet worden. “Zo moeten sommige doelgroepen, zoals arbeidsmigranten of internationale studenten, een abortus zelf betalen.”