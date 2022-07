Oud-minister Arie Pais (VVD) overleden

Oud-minister Arie Pais is op 25 juni overleden, blijkt uit een rouwadvertentie in NRC. Pais was de eerste liberale minister van Onderwijs na de oorlog. Hij was getrouwd met partijgenote Eegje Schoo, die later ook minister werd.

Pais en Schoo waren daarmee het eerste ‘ministeriĆ«le echtpaar’. Pais zelf was tussen 1977 en 1981 minister in het eerste kabinet-Van Agt. Verder was hij onder meer gemeenteraadslid in Amsterdam, Eerste Kamerlid en later vicepresident van de Europese Investeringsbank.

De in Den Haag geboren Pais is 92 jaar geworden. De liberaal was in zijn jonge jaren nog lid van de PvdA. Hij was vegetariƫr en stond bekend als dierenliefhebber.