Picnic: duizenden orders Noord-Holland geannuleerd door protest

Onlinesupermarkt Picnic heeft als gevolg van de boerenprotesten in Noord-Holland een paar duizend orders moeten annuleren. Boeren hadden zich verzameld voor een verdeellocatie van de supermarkt in Zaandam. Daardoor konden een paar uur lang geen boodschappen worden bezorgd in die regio.

Volgens een woordvoerder van Picnic ging het alleen om klanten die boodschappen vanuit Zaandam geleverd zouden krijgen. In de rest van het land had de onlinesuper niet of nauwelijks problemen als gevolg van de protesten.