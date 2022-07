Verdachten van aanslag op Groningse journalist wijzen naar elkaar

Twee mannen die een brandend bierflesje in de woning van de Groningse journalist Willem Groeneveld hebben gegooid, wijzen naar elkaar over wiens idee het was. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van brandstichting en een poging tot moord.

Op 19 augustus 2021 tegen 03.00 uur werd bij de woning van Groeneveld, journalist van stadsblog Sikkom, het bierflesje door de voordeur naar binnen gegooid. Kort daarvoor was een ruit stukgeslagen. Er ontstond brand, maar Groeneveld en zijn partner wisten het vuur te doven. Ze bleven ongedeerd.

Volgens het OM was er sprake van meerdere molotovcocktails. De officier van justitie ziet in verdachten Tjeerd P. (32) en Jaimy John W. (33) coronacritici en complotdenkers. Groeneveld schreef over corona-ontkenners. P. en W. vertelden maandag in de rechtbank in Groningen dat ze elkaar hadden leren kennen bij demonstraties tegen coronamaatregelen. “Ik voelde mij er thuis, werd er gehoord”, zei P. “Het raakte mij hoe er over ons werd geschreven”, aldus P. over Sikkom. “We werden constant belachelijk gemaakt.” Hij geloofde ook complotdenker Joost Knevel, die Groeneveld een “misdadige journalist” had genoemd “die erger was dan de NSB in de Tweede Wereldoorlog”.

Voor W. was zijn deelname aan protestacties een afleiding in voor hem zware tijden, zei hij. Vanwege zijn geloof wilde hij zich niet laten vaccineren. Volgens W. was er bij de groep demonstranten veel “haat” richting bepaalde personen, waaronder Groeneveld.

P. zegt dat er bierflesjes met terpentine die nacht zijn gemaakt in de woning van W. Met de telefoon van W. is vlak voor het incident een filmpje opgenomen waarin gesproken wordt over “molo’s”. De flesjes waren door W. gefabriceerd en onder druk van W. moest hij meedoen, stelt P. Zelf wilde hij naar eigen zeggen Groeneveld alleen bang maken door een baksteen door de ruiten te gooien en een spuitbus te gebruiken. W. beweert dat ze samen in een dronken bui de flesjes hadden gemaakt en P. het voortouw nam. Hij kan zich door de drank verder amper iets herinneren. Ook over het achterhalen van het adres van Groeneveld wijzen de twee naar elkaar.

Camerabeelden bij die bij de woning van Groeneveld hingen tonen hoe P. een bierflesje door de voordeur werpt. Volgens het OM roept W. “gooien, gooien”. De mannen zeggen spijt te hebben. P. vindt nu dat journalisten hun werk moeten kunnen doen. W. noemt de actie “ontzettend dom”.