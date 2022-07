Watertaxi voor medische spoedafspraken vanaf Terschelling

De gemeente Terschelling zet maandag een watertaxi in voor eilanders die een medische spoedafspraak hebben op het vasteland. Vlieland bekijkt per geval hoe vervoer over het water geregeld kan worden als er een medische noodzaak is. Dat laten beide Waddengemeenten weten, nu er geen veerdiensten mogelijk zijn door de blokkade van de haven in Harlingen. Het is volgens Harlingen niet bekend hoelang de blokkade nog gaat duren.

Vissers hebben zich aangesloten bij de demonstrerende boeren, omdat zij het ook niet eens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet. Sinds maandagochtend is een aantal havens in Nederland, waaronder Harlingen, geblokkeerd.

Harlingen heeft met een aantal hotels en restaurants in de buurt van de veerterminal geregeld dat gestrande reizigers daar terecht kunnen zolang de veerdienst buiten bedrijf is. Bij de bootterminal hebben Terschelling, Vlieland en rederij Doeksen, verantwoordelijk voor de veerdiensten, een informatiepunt ingericht. Doeksen adviseert mensen om niet naar Harlingen te komen.

Schippers die in de havens op de beide Waddeneilanden liggen wordt geadviseerd om een nacht langer aangemeerd te blijven. Dat moeten ze in de havens regelen met de havenmeester.