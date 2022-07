Zes aanhoudingen bij blokkade Zwolle, shovel van politie vernield

De politie heeft in Zwolle zes aanhoudingen verricht bij het beƫindigen van een protestblokkade bij een distributiecentrum van de Albert Heijn. De mobiele eenheid werd ingezet nadat de gemeente maandag laat op de avond een noodverordening had ingesteld. De zes personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging.

De ongeveer 200 mensen bij het distributiecentrum aan de Galvaniweg waren meermaals gevraagd te vertrekken. Omdat ze daar volgens de politie geen gehoor aan gaven, greep de ME in. De actievoerders gooiden met flessen naar agenten en ook een shovel van de politie is vernield. De politie sluit niet uit dat onder andere op basis van beelden meer mensen gearresteerd zullen worden.

De noodverordening gold ook voor de Jumbo Hub Zwolle. Het is niet bekend hoe de situatie daar is. Volgens de krant de Stentor stond aan het einde van de avond een forse politiemacht in Zwolle paraat en was de ME met een groot aantal busjes ter plaatse.

De politie meldt verder dat de ME rond 20.30 uur ook aanwezig was in het Gelderse Oosterhout, nadat een noodbevel werd afgegeven. Ook daar werden distributiecentra heel de dag geblokkeerd. Volgens de politie hoefde de ME niet hardhandig op te treden en vertrokken de betogers vrijwillig.