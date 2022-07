FDF roept op tot demonstratie bij politiebureau in Leeuwarden

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op om woensdagmiddag naar een politiebureau in Leeuwarden te komen, waar een 16-jarige actievoerder zou vastzitten die dinsdagavond werd aangehouden bij een boerenprotest in Heerenveen. Die oproep doet voorman Mark van den Oever in een videoboodschap die op YouTube is geplaatst. Ook op andere sociale media roept FDF mensen op naar de Friese hoofdstad te gaan.

De minderjarige in kwestie zou zijn aangehouden na een politieactie waarbij gericht geschoten werd en ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Een trekker werd daarbij door een kogel geraakt. Dat gebeurde bij een oprit naar de A32. In totaal zijn drie mensen opgepakt. Op sociale media gaan beelden en filmpjes rond van het incident. Ook wordt een kogelgat in een tractor getoond. Op een van de filmpjes is te zien dat agenten ogenschijnlijk met getrokken wapens op de weg staan als een tractor met aanhanger langs een blokkade van de politie rijdt. Dan zijn er op het filmpje schoten te horen. Er is daarop niet te zien dat er op agenten wordt ingereden.

Volgens Van den Oever zit de 16-jarige jongen in kwestie onterecht vast op verdenking van poging tot doodslag en moet hij “meteen absoluut” vrijgelaten worden. “Want dit kan allemaal niet door de beugel. Die agent moet achter de tralies. Want er was helemaal geen levensbedreigende situatie en hij hield voldoende afstand. Hij reed niet in op de agent.” De voorzitter van FDF noemt de vermeende arrestatie “een schande voor de democratie. Dit zijn opdrachten van boven om te escaleren.”

In een aparte boodschap roept FDF boeren op “NU op de trekker, in de auto, op de brommer, of op de fiets” te stappen en naar Leeuwarden te gaan. “De overheid zal proberen jullie te weren uit de stad. LAAT DIT NIET TOE”, aldus FDF. De politie wordt opgeroepen “vreedzame mensen” niet tegen te houden. “Werk niet mee aan schrikbewind.”

De actiegroep liet zich tijdens de boerenprotesten van de afgelopen tijd weinig horen op sociale media of elders. FDF zei niet betrokken te zijn geweest bij de organisatie of coördinatie van de protesten.