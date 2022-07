Levenslang en vrijspraak in onderdeel liquidatieproces Eris

De rechtbank heeft donderdag opnieuw een verdachte tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld in een moordzaak die onderdeel is van het omvangrijke liquidatieproces Eris, rond motorclub Caloh Wagoh. De tweede verdachte werd vrijgesproken. Tegen beide mannen was levenslang geëist.

In het Eris-proces zijn afgelopen dinsdag drie mannen veroordeeld tot de langst mogelijke straf.

Volgens de rechtbank staat vast dat Ferrel T. (35) betrokken was bij de liquidatie van de 25-jarige Amsterdammer Justin Jap Tjong. Hij heeft hem op 31 januari 2017 in de val gelokt, wat leidde tot zijn dood in Amsterdam-Osdorp. Jap Tjong werd van dichtbij tientallen keren beschoten.

Medeverdachte Guyno O. (30) is door de rechtbank vrijgesproken omdat niet bewezen kan worden dat hij weet had van de liquidatie. Het Openbaar Ministerie kan nog niet aangeven of het in hoger beroep gaat tegen de vrijspraak.

Het motief voor de moord ligt in de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi (31), op 12 januari 2017 in Utrecht. Jap Tjong zou de chauffeur zijn geweest bij deze moordexpeditie, T. en O. de schutters. T. en O. zijn eerder tot lange celstraffen veroordeeld voor onder meer de vergismoord.

Changachi werd aangezien voor het eigenlijke doelwit, een man die in dezelfde flat woonde. Toen plannen werden gemaakt om het eigenlijke doelwit alsnog dood te schieten, zou Jap Tjong bang zijn geworden. Ruim twee weken na de vergismoord werd hij vervolgens zelf doodgeschoten. Een door de advocaat van T. geopperd alternatief scenario, dat hij geen weet had van de vergelding, noemt de rechtbank niet aannemelijk. “T. heeft een cruciale rol gespeeld voor, tijdens en na de moord.”

De moord op Jap Tjong zou zijn gepleegd in opdracht van Caloh Wagoh-oprichter Delano ‘Keylow’ R. De voorman van de inmiddels verboden motorclub is een van de mannen die eerder deze week in het Eris-proces tot levenslang is veroordeeld.

Met deze moord zou R. zich hebben willen bewijzen tegenover Ridouan Taghi, hoofdverdachte in weer een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo. Taghi hoorde vorige week een levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen. De rechtbank zal vermoedelijk niet eerder dan medio volgend jaar uitspraak in deze zaak doen.