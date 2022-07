Voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. staat weer terecht

Voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. staat opnieuw terecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het inzamelen van geld voor vrouwen en kinderen in IS-gebied, maar ook van deelname aan een jihadistische terroristische organisatie.

De 35-jarige A. is eerder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme en kwam in september 2013 vrij. Hij was lid van de Hofstadgroep, een netwerk van radicaal-islamitische jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot die groep gerekend.

A. werd eind juni 2020 opgepakt op verdenking van het financieren van terrorisme. Het OM beschuldigt A. ervan dat hij met hulp van een zogeheten hawalabankier 33 IS-vrouwen geld stuurde of hielp ontsnappen uit kampen in Syrië. Van hen staan er 22 op de nationale sanctielijst terrorisme. A. vindt dat hij niet strafbaar is, en dat hij de vrouwen daar hielp met hun eerste levensbehoeften en om weg te komen uit de kampen.

Tijdens inleidende zittingen kwamen er meer verdenkingen bij. Zo zou hij terreurorganisatie Islamitische Staat in 2017 in verkapte bewoordingen hebben gevraagd om explosieven of wapens voor een aanslag in Nederland. Zijn advocaat ontkent dat en noemt het bewijsmateriaal onbetrouwbaar.

A. staat terecht met twee anderen die van terrorismefinanciering worden verdacht. De rechtbank in Rotterdam trekt vijf zittingsdagen uit voor de zaak. De strafeis tegen A. wordt woensdag 13 juli verwacht.