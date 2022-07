De familie van Jouke (16) doet vrijdag aangifte tegen de agent die dinsdag op hem schoot bij het boerenprotest in Heerenveen. De moeder van Jouke laat dat weten.

In de loop van volgende week staat er ook een gesprek gepland tussen de familie van Jouke en de agent die schoot. In dat gesprek wil de familie duidelijk krijgen waarom er zo gehandeld is door de schietende agent.