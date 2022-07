Ollongren biedt ‘diepste excuses’ aan voor Srebrenica

De Nederlandse regering biedt haar “diepste excuses” aan voor het feit dat zij samen met de internationale gemeenschap de genocide in Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen. Minister van Defensie Kajsa Ollongren deed dat in een toespraak tijdens de jaarlijkse herdenking in BosniĆ« en Herzegovina.

In juli 1995 werd de enclave Srebrenica ingenomen die onder bescherming stond van Nederlandse blauwhelmen. Bosnische moslimmannen en -jongens werden weggevoerd en meer dan 8000 van hen werden gedood.