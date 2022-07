Minister Schouten wil terugkeer schooltandarts

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid wil de terugkeer van de schooltandarts om zo kinderen uit arme gezinnen weer toegang tot deze vorm van zorg te geven, zegt ze in een interview met het AD. Ondanks dat mondzorg tot 18 jaar gratis is, gaat een op de vijf kinderen nooit naar de tandarts.

“Er zijn mensen die niet meer naar de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Die zijn niet bang voor de tandarts maar voor de rekening van de tandarts. Hun kinderen gaan vervolgens ook niet naar de tandarts”, aldus de minister tegen de krant.

Het mijden van de tandarts op jonge leeftijd kan volgens Schouten grote gevolgen hebben. Zo lopen ze het risico op latere leeftijd met hogere kosten te worden geconfronteerd. De minister zegt dat een slecht gebit “niet alleen op je gezondheid kan slaan, maar ook tot minder zelfvertrouwen of zelfs tot schaamte kan leiden.”

Ze wijst erop dat vroeger haar hele klas naar de schooltandarts werd gestuurd, waardoor er geen risico op stigmatisering was. “Dus dat kun je veel breder opzetten. Die kinderen zijn immers verzekerd. Hoe je dat vormgeeft, of het met zo’n bus moet of dat de tandarts op school komt, daar kunnen we het over hebben. Maar als dat maakt dat kinderen later niet meer de angst of schaamte hebben voor een slecht gebit, dan is dat het waard.”