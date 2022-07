VPRO strijdt voor het behoud van 3voor12 op NPO 3FM

De VPRO wil het mogelijk schrappen van zijn muziekprogramma 3voor12 van zender NPO 3FM aanvechten bij de raad van bestuur van de NPO. Dat laat de omroep woensdag weten. De VPRO is “verbijsterd” dat zijn programma naar eigen zeggen per 1 januari van de zender verdwijnt.

Volgens de NPO is dat nog niet zeker. “De gesprekken over de rol van 3voor12 binnen 3FM zijn nog gaande”, laat een woordvoerder van NPO desgevraagd woensdag weten. Over welke vorm het programma na 1 januari zou krijgen en of het programma dus op de zender te horen zal zijn of alleen op de website, zegt ze niets: “3FM is een crossmediaal platform.”

De VPRO stelt dat 3voor12 tot de “kernprogrammering” van zowel de zender als de omroep behoort. Volgens de omroep wordt dit standpunt breed gesteund door de muzieksector. “Festivals, muzikanten, podia, platenlabels en sectororganisaties hebben het belang van 3voor12 voor het muziekklimaat in Nederland afgelopen weken bekrachtigd”, aldus de omroep.

3voor12 geldt naar eigen zeggen als het belangrijkste popplatform van de Nederlandse Publieke Omroep. Op sociale media delen veel artiesten en muziekliefhebbers hun woede en verbijstering over het mogelijk van de radio verdwijnen van het programma.