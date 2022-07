Eis: 7 jaar cel en tbs voor steken agenten bij avondklokcontrole

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging tegen een 33-jarige Amerikaan die op 10 maart 2021 twee agenten stak met een mes bij een avondklokcontrole in Groningen. Eric Jeffrey T. heeft zijn daad toegegeven bij de rechtbank in Groningen.

T., die vanaf september 2020 illegaal in Nederland verbleef, stak iets na 22.00 uur een politieman in onder meer zijn gezicht en hals. De agent verkeerde enige tijd in levensgevaar. Een poging tot doodslag volgens de officier van justitie. Een politievrouw werd in haar been gestoken. Een koppelriem voorkwam dat ze in haar buik werd geraakt. Het OM gaat in dit geval uit van een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

T. was op 10 maart samen met Justin de G. (22) uit Winschoten aan het fietsen. Zij hadden elkaar via internet leren kennen en hadden sinds 2018 een relatie, aldus T. Hij vertelde in de rechtbank dat De G. zijn vrouw is en noemt hem Emma. De agenten wilden hun identiteitsbewijzen controleren. Het OM vermoedt dat de twee die avond wilden gaan inbreken.

T. had naar eigen zeggen gestoken uit vrees dat zijn partner, die geen identiteitsbewijs bij zich had, opgepakt zou worden. De G. zou dan weer naar een GGZ-instelling moeten en komen te overlijden, aldus T. Hij noemt zijn actie “eerzaam”. De mannen vluchtten na de steekpartij naar Frankrijk, waar ze werden aangehouden.

Volgens psychisch deskundigen is bij T. sprake van ernstige psychopathologie en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De G. verschijnt vrijdag voor de rechter.