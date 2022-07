Ombudsman kritisch over afhandeling schade na watersnood Limburg

De Nationale Ombudsman concludeert precies een jaar na de watersnood in Limburg dat de overheid “de hoge verwachtingen die zij wekte” over nazorg en vergoedingen, niet heeft waargemaakt. Er is geen sprake van ruimhartige vergoedingen, er wordt te weinig gekeken naar persoonlijke situaties en de schadeafhandeling gaat te langzaam en levert veel onduidelijkheid op.

Ombudsman Reinier van Zutphen deelt deze kritische conclusies na gesprekken met inwoners, bestuurders en medewerkers van Limburgse gemeenten die werden getroffen door het water. Door enorme regenval veranderden kleine rivieren en beken in grote, woeste waterstromen. Woningen liepen onder en mensen werden daardoor uit hun huizen verdreven. De totale schade wordt geschat op een half miljard euro. Limburg herdenkt de watersnood deze donderdag, net als een dag geleden.

Premier Mark Rutte riep de watersnood een jaar geleden uit tot nationale ramp, waardoor herstel met hulp van de overheid snel op gang zou moeten komen. De Ombudsman ziet echter dat schade nu vaak nog steeds niet is afgehandeld. Als voorbeeld noemt hij een gezin met een dochter met een beperking dat nog altijd op het beton in de woonkamer leeft, waar deuren in het huis klemmen en de vloer in de keuken en gang er nog uit moet. Zij kregen tot nu toe geen enkele financiƫle tegemoetkoming.

In de afhandeling is veel onduidelijk over de procedures, moeten gedupeerden met veel verschillende partijen schakelen om de schade vergoed te krijgen en is onduidelijk wie de verantwoordelijke partij is. Zo wijzen verzekeringsmaatschappij, overheid, schade-expert en aannemer naar elkaar bij een gezin dat sinds de watersnood in een vakantiehuis leeft omdat er iets mis is met de fundering van het huis. Een oplossing is nog niet in zicht.

Volgens de Ombudsman hebben mensen na een ramp “meer dan ooit behoefte aan een overheid die snel handelt, luistert en ontzorgt”. Dat is in dit geval niet gebeurd, beloften zijn niet waargemaakt. Daarom roept de Ombudsman de minister van Justitie en Veiligheid op “voor alle getroffenen nu echt orde op zaken te stellen en ervoor te zorgen dat dit bij een volgende crisis niet meer voorkomt”.