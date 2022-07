Radboudumc zet stap naar adequatere aanpak leverkanker

Wetenschappers van het Radboudumc in Nijmegen hebben een methode ontwikkeld waarmee ze vrijwel meteen kunnen zien of een injectie tegen leverkanker op de goede plek terechtkomt en of ze, al doende, de plaats en de dosering moeten aanpassen. Eerder konden behandelaars dat alleen een week later zien op een scan. De nieuwe methode kan nog niet direct worden toegepast, daarvoor zijn nog vervolgstudies nodig.

Patiënten met tumoren in de lever krijgen soms radioactieve bolletjes voor de bestraling van de kanker geïnjecteerd via een katheter. Die bolletjes moeten bij de tumoren zelf terechtkomen. Volgens het ziekenhuis is het nu voor het eerst dat de weg van deze bolletjes zo ongeveer live te volgen is. Onderzoekers spoten de bolletjes namelijk in bij zes patiënten die al in een MRI-scanner lagen en konden zo meteen controleren of de bolletjes de juiste plaats bereikten. “De procedure blijkt veilig en haalbaar”, aldus het umc.

“We injecteren de bestralingsbolletjes in vier fracties. Per fractie maken we een beeld met de MRI-scanner. De opname kost drie minuten en de uitwerking van de meting duurt tien minuten. Dus binnen een kwartier per fractie heb je duidelijkheid waar de bolletjes zitten”, legt onderzoeker en groepsleider Frank Nijsen van het Radboudumc uit.

De onderzoekers zagen tijdens de MRI-metingen ook dat 80 procent van alle geconstateerde tumoren nog niet vol zat met bolletjes. “In die tumoren zou je daarom meer bolletjes dan gewoonlijk willen toedienen, zodat de behandeling verbetert”, zegt promovendus Joey Roosen. “Het is een balans tussen enerzijds tumoren vullen met bolletjes voor een optimaal behandelresultaat, en anderzijds de gezonde lever voldoende ontzien en zo bijwerkingen voorkomen. Dat is maatwerk, waarbij de MRI goed kan helpen.”

De onderzoekers hopen de procedure uiteindelijk geschikt te maken voor ieder ziekenhuis ter wereld waar een MRI-scanner staat.