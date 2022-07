Kabinet wil snellere gaswinning in Noordzee mogelijk maken

Het kabinet wil dat sneller vergunningen worden afgegeven voor gaswinning in de Noordzee. Het duurt nu na een aanvraag gemiddeld vijf à zes jaar voordat er daadwerkelijk geboord kan worden, die tijd moet worden verkort naar drie jaar. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

Deze versnelling moet bereikt worden zonder dat de voorwaarden voor een vergunning worden versoepeld. De veiligheid van mens, natuur en milieu blijft volgens het kabinet voorop staan. Vijlbrief denkt wel tijdwinst te kunnen behalen met een efficiëntere inrichting van procedures en door zo nodig extra specialisten aan te nemen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht dat hiermee op korte termijn, mogelijk al binnen een jaar, circa 1 miljard kubieke meter gas per jaar extra kan worden geproduceerd. Dat kan binnen vijf jaar oplopen tot 2 à 4 miljard kubieke meter.

De oorlog in Oekraïne heeft volgens Vijlbrief duidelijk gemaakt dat Nederland te afhankelijk is van de import van gas, met name uit Rusland. De gaswinning in Groningen is immers in verband met de aardbevingsrisico’s voor omwonenden de afgelopen jaren sterk teruggeschroefd en moet op termijn helemaal stoppen.

De extra productie die deze maatregelen mogelijk maken, geldt voor een periode van tien jaar. De verwachting is dat de gasvelden op de Noordzee dan leeg zijn. In de tussentijd kan verder worden gewerkt aan de overgang naar hernieuwbare energie.