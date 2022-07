Aantal asielzoekers dat buiten slaapt bij Ter Apel daalt niet

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zullen opnieuw veel mensen buiten de nacht doorbrengen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat het om ongeveer net zoveel mensen gaat als de voorgaande nachten. Toen sliepen telkens ongeveer honderd asielzoekers buiten.

Volgens een woordvoerster van het COA zijn er zaterdag wel asielzoekers vanuit Ter Apel naar andere locaties gebracht. Daardoor konden wachtenden bij het aanmeldcentrum doorstromen. Maar er zijn ook nieuwe mensen bijgekomen, waardoor het aantal wachtenden buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel hetzelfde is gebleven.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel en ook de azc’s zitten al lange tijd overvol. De veiligheidsregio’s hebben daarom met het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken dat ze tot 1 oktober veel extra plekken voor asielzoekers zullen realiseren. Ook heeft het kabinet de Tweede Kamer vorige week in een brief laten weten met een wet te komen om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen.