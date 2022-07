Nationale hitterecord uit 2019 blijft vermoedelijk staan

De komende dagen wordt het tropisch warm, maar weerbureaus verwachten niet dat het hitterecord voor Nederland wordt verbroken. Dat record dateert van 25 juli 2019. In het Noord-Brabantse Gilze-Rijen steeg de temperatuur toen tot 40,7 graden Celsius. Het was voor het eerst dat de temperatuur in Nederland tot boven de 40 graden steeg, aldus het KNMI.

Ook in onder meer het Zeeuwse Westdorpe en de Brabantse plaatsen Eindhoven en Woensdrecht steeg het kwik die dag tot boven de 40 graden. Het oude hitterecord had 75 jaar stand gehouden. Op 23 augustus 1944 was in het Gelderse Warnsveld een temperatuur van 38,6 graden gemeten.

Een KNMI-woordvoerder laat weten dat de temperaturen maandag en dinsdag fors zullen stijgen, maar hij verwacht niet dat het hitterecord van drie jaar geleden sneuvelt. Volgens de weersverwachting van het KNMI kunnen de temperaturen dinsdag in de zuidelijke helft van het land tot ongeveer 35 graden oplopen en kan die lokaal mogelijk tot 38 graden stijgen. Andere weerbureaus als Weeronline en Weer.nl houden er rekening mee dat in het zuiden zelfs lokaal de 40 graden wordt aangetikt. Volgens Weer.nl is de kans daarop groter in Belgiƫ dan in Nederland.