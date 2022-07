Dode op het strand in Scheveningen, mogelijk door het warme weer

Op het Scheveningse strand is maandagmiddag iemand dood aangetroffen op een strandbedje. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen aanwijzingen dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is mogelijk dat degene is overleden door het warme weer.

Doordat niets erop wijst dat de persoon is omgekomen door een misdrijf, zal de politie de zaak niet verder onderzoeken. Wel wordt de overledene nog onderzocht in het ziekenhuis door een schouwarts. Hoe oud de persoon was, is onduidelijk.