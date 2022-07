Meerdere evenementen afgelast vanwege verwachte hitte

Naast de eerste wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen zijn ook een aantal andere evenementen afgelast vanwege de hitte op maandag en dinsdag. Zo gaat in Alkmaar de kaasmarkt op dinsdagavond niet door en is in het Zuid-Hollandse dorp Stompwijk een paardenrace die maandag gepland stond afgelast.

Volgens de gemeente Alkmaar is de keuze om de avondkaasmarkt niet door te laten gaan onvermijdelijk. “We zijn zuinig op onze gasten, kaasdragers, producenten en de bezoekers. En uiteraard op de kazen”, aldus wethouder Robert te Beest.

Ook de organisatie van de Stompwijkse Paardendagen kon bijna niet anders dan het slotevenement op maandag te annuleren. Vanwege het warme weer is het niet verantwoord om de paarden te vervoeren en ze te laten racen, aldus Harddraverijvereniging Nooit Gedacht.

Een aantal sportevenementen moest ook sneuvelen vanwege de verwachte hitte. Zo gaat in Zeeuws-Vlaanderen de zomerloop die dinsdag gepland stond in het dorp Sint Kruis niet door. Verder is de oefenwedstrijd die de Maastrichtse voetbalclub MVV dinsdag zou spelen tegen Patro Eisden vervallen en in Groesbeek (Gelderland) is de oefenwedstrijd tussen De Treffers en NEC afgelast.

Vanwege de verwachte warmte is maandag het Nationaal Hitteplan in werking getreden. Ook worden diverse andere maatregelen genomen. Rijkswaterstaat heeft maandagochtend vanaf 10.00 uur een eigen hitteprotocol ingesteld en er geldt ook een smogwaarschuwing, omdat er door de hoge temperaturen in een groot deel van Europa smog kan ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen.