RIVM geeft smogalarm wegens zeer slechte luchtkwaliteit dinsdag

Het RIVM heeft voor dinsdag een smogalarm voor heel Nederland afgegeven vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit die dan verwacht wordt. Het instituut houdt er rekening mee dat iedereen last kan krijgen van de luchtverontreiniging. Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden.

“Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is”, aldus het RIVM. De afgelopen dagen bestond er kans op smog en slechte lucht, maandag gold er daarom een smogwaarschuwing. Dat houdt in dat kwetsbare groepen last kunnen krijgen.

Ook op woensdag is er volgens het RIVM kans op smogvorming, maar die is dan waarschijnlijk minder geconcentreerd. Voor die dag is een smogwaarschuwing van kracht. De regenbuien die woensdag in de loop van de dag verwacht worden brengen de smogwaardes weer omlaag, denkt het RIVM.

Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op dagen met veel zon, aldus het RIVM. De afvalstoffen in de lucht worden door zonlicht omgezet in ozon. Dat gebeurt met name in het voorjaar en de zomer, wanneer er weinig wind staat. De vervuilde lucht kan onder meer leiden tot hoesten en kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel.