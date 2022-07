Schiphol: alles loopt goed met maatregelen tegen hitte

Het loopt goed door met de passagiersstromen op Schiphol en de maatregelen die zijn genomen om reizigers te helpen met de hitte. Dat meldde een woordvoerder van de luchthaven. Zo worden net als op maandag ijsjes en flesjes water uitgedeeld aan wachtende reizigers. Het is minder druk dan op maandag, aldus de zegsman.

Ook draaien de klimaatinstallaties van de luchthaven op volle toeren om voor zoveel mogelijk koeling in de terminal te zorgen. De deuren worden zoveel mogelijk dichtgehouden om de hitte buiten te houden en er is zonwering bij ramen. “We doen ons best om de temperatuur in de terminal te beheersen en we houden de situatie nauwlettend in de gaten. We zien nog geen problemen.”

Verder heeft Schiphol ventilatoren geplaatst bij de overkappingen voor verkoeling van wachtende reizigers buiten de vertrekhal. Schiphol heeft passagiers opgeroepen zich goed voor te bereiden door zelf ook water mee te nemen en luchtige kleding te dragen.

Daarnaast besproeit Schiphol net als op maandag de taxibanen met water. Door de hoge temperaturen kan namelijk het asfalt zacht worden. Vooral op plekken waar vliegtuigen een bocht maken dreigt het asfalt dan te vervormen.