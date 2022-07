Politiebond verontwaardigd over gratieverlening Masmeijer

Politiemensen zijn verontwaardigd over de gratieverlening aan Frank Masmeijer, dat zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs. “Dit hebben we niet aan zien komen.” Struijs wil dat de motivatie voor de gratieverlening wordt bekendgemaakt.

De oud-presentator zat een straf van negen jaar uit voor cocaïnesmokkel, maar kwam door een besluit van de koning anderhalf jaar eerder vrij uit de gevangenis. “We hebben het niet over winkeldiefstal, maar over cocaïnehandel in België”, aldus de voorzitter. “Masmeijer was aangenaam verrast door de gratieverlening, politiemensen zijn onaangenaam verrast.”

Volgens Struijs past de gratieverlening niet binnen het maatschappelijke debat over de georganiseerde misdaad. “Rechercheurs werken zich drie slagen in de rondte om de georganiseerde misdaad aan te pakken en dan wordt hier gratie verleend in een hele zware zaak met veel publieke aandacht. Wat betekent dit voor andere mensen die in de bajes zitten?” De voorzitter merkt onder agenten en burgers veel ongerustheid over de motivatie achter het vrijlaten van Masmeijer. “Laten we die in godsnaam gaan bekendmaken. Ook Belgische agenten willen weten hoe dit kan.”

De voorzitter van de NPB zegt een gratieverlening maar enkele keren te hebben meegemaakt. “Dan ging het bijvoorbeeld om mensen die terminaal ziek waren en hun laatste maanden of weken in vrijheid mochten doorbrengen. Daar hebben politiemensen wel begrip voor.”