Verdachte Nederlanders in Marbella vast zonder optie borgtocht

De twee Nederlanders die zijn opgepakt na een schietpartij in een nachtclub in het Spaanse Marbella blijven in de cel. De onderzoeksrechter van de toeristenstad heeft hun voorlopige hechtenis gelast. Ze kunnen niet vrijkomen op borgtocht, melden plaatselijke media.

Beide mannen kan betrokkenheid bij poging tot doodslag, het verwonden van mensen en illegaal wapenbezit ten laste worden gelegd. Bij het incident raakten vijf mensen gewond, inclusief de Nederlandse hoofdverdachte die zou hebben geschoten en werd neergestoken.

Eerder op de dag werd bekend dat hij het ziekenhuis mocht verlaten. Vier getroffen omstanders moesten ook naar het ziekenhuis. Een 32-jarige Ierse vrouw is er zeer ernstig aan toe en ook een ander slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.

De schutter zou de man die hem aanviel niet hebben geraakt. In media circuleren berichten dat het geweld het gevolg was van een conflict over drugs.