Vierdaagselopers beginnen aan 104e Vierdaagse van Nijmegen

De 104e Vierdaagse van Nijmegen is begonnen. Een dag later dan gewoonlijk, aangezien de eerste wandeldag werd afgelast vanwege de extreem hoge temperatuur op dinsdag. Ook de wandeltocht op woensdag wordt volgens het weeradviesteam van de Vierdaagse “een uitdaging”, want het kwik loopt op naar rond de 30 graden Celsius met een hoge luchtvochtigheid.

Marsleider Henny Sackers van Stichting De 4Daagse gaf om 04.00 uur het traditionele startschot. De lopers gaan in de richting van Wijchen en keren terug naar Nijmegen via het stadscentrum. De Dag van Wijchen zorgt in andere jaren voor de meeste uitvallers, maar “alles is nu anders”, aldus een woordvoerster van het Rode Kruis. “Dit is nu de eerste loopdag. In andere jaren vallen op de tweede dag wandelaars uit die al met moeite de eerste dag hebben gehaald. Gezien de weersverwachting houden we toch wel rekening met veel behandelingen onderweg.”

De Vierdaagselopers worden direct na de start uitgezwaaid door honderden feestgangers, die voor de Vierdaagsefeesten naar de stad komen. De Vierdaagse duurt dit jaar geen vier maar drie dagen.