VWS: tekorten met medische hulpmiddelen zijn complex probleem

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkent dat er grote problemen zijn om genoeg medische hulpmiddelen en laboratoriummaterialen voor de zorg te bemachtigen. RTL Nieuws meldt dat ziekenhuizen en andere organisaties door het hele land hierdoor in de knel komen. “Het ministerie van VWS deelt de zorgen van het veld”, laat een woordvoerder weten, want de situatie is “complex”.

RTL meldt dat honderden verschillende artikelen moeilijker of niet te verkrijgen zijn en duizenden bestellingen niet uitgeleverd worden. Hierdoor ontstaan langere wachttijden bij de ziekenhuizen en duurt het ook langer voordat de zorg die werd uitgesteld vanwege corona wordt ingehaald. Er zijn al operaties uitgesteld, staat in het onderzoek.

Het probleem heeft “niet één oorzaak en helaas is er ook niet één oplossing”, zegt VWS in een reactie. De tekorten ontstaan volgens het ministerie door een combinatie van problemen. Er zijn problemen in de leveringsketen, lange wachttijden bij de instanties die de nodige certificaten moeten verstrekken, hogere prijzen voor grondstoffen, aangescherpte Europese regels en verstoringen door de oorlog in Oekraïne, aldus een woordvoerder.

Volgens het ministerie “moeten fabrikanten, inkopende partijen en de overheid samen werken aan oplossingen”. De oplossing wordt gezocht in afspraken met fabrikanten, coördinatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgorganisaties en “creatief voorraadbeheer” door bijvoorbeeld minder afhankelijk te zijn van specifieke producten. Daarnaast wil het ministerie internationaal afspraken maken, met name binnen Europa.

Tegenover RTL Nieuws roepen de brancheorganisaties van de ziekenhuizen (NFU en NVZ) het ministerie op om hulpmiddelen veilig te stellen. Inkooporganisatie ZINN bepleit dat VWS een groep van deskundigen verzamelt die de markten in de gaten houdt en waarschuwt als er problemen dreigen. Of deze oplossingen ook op tafel liggen, wil VWS desgevraagd nog niet zeggen.