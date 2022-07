Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gedaald

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is de afgelopen dag iets afgenomen. De ziekenhuizen behandelen momenteel 1125 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat betekent dat er 24 bedden zijn vrijgekomen.

De grootste drukte is op de verpleegafdelingen. Daar liggen 1087 mensen met corona. Op woensdag na is dat het hoogste aantal sinds half april. De intensive cares behandelen 38 mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld. Voor het eerst in bijna twee weken hebben zij minder dan veertig mensen onder hun hoede.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis terechtkwamen.

Het aantal positieve coronatests daalt sinds een paar dagen, maar het is nog te vroeg om dat in de ziekenhuizen terug te zien. In de afgelopen dag zijn 177 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Sinds begin april is er maar één dag geweest met een nog grotere instroom. Als de daling van het aantal positieve tests doorzet, zou het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen over een tijdje ook moeten dalen.