Defensie bouwt tijdelijke brug over Maas voor Vierdaagselopers

Militairen van het 101 Geniebataljon van defensie bouwen donderdag aan het eind van de middag een tijdelijke brug over de Maas bij Cuijk. Deze pontonbrug is nodig zodat de Vierdaagselopers vrijdag de rivier kunnen oversteken. Ze lopen via de brug van Cuijk in Noord-Brabant naar Mook en Middelaar in Limburg.

De brug bestaat uit achttien pontons (drijvende platforms) en is ongeveer 100 meter lang. Het bouwen van de brug geldt als een militaire oefening voor de genisten van het Operationeel Ondersteuningscommando Land. Ze breken de tijdelijke brug vrijdag weer af als het Vierdaagselegioen is gepasseerd. De lopers gaan na de brug onderweg naar Nijmegen voor de feestelijke intocht over de Sint Annastraat oftewel Via Gladiola.

De burgemeesters van Mook en Middelaar en Het Land van Cuijk openen de brug donderdagavond. Daarna mag het publiek de tijdelijke oeververbinding gebruiken, wat elk jaar veel belangstelling trekt.