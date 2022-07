Jetten komt na zomer met plan voor mogelijk afschalen industrie

Klimaatminister Rob Jetten komt na de zomer met een plan voor de mogelijke afschaling van de Nederlandse industrie, mocht dat vanwege de gascrisis nodig zijn. In totaal gaat het om 251 bedrijven die mogelijk hun productie moeten verlagen om zo gas te besparen. Welke bedrijven het zijn, kon de minister niet zeggen. Zij zijn al wel op de hoogte van de voorgenomen plannen. Ook kon Jetten niet zeggen welke sectoren als eerste hun productie moeten minderen.

Jetten benadrukt dat het plan waarschijnlijk nog voor minstens een jaar niet aan de orde is, mits de winter niet te streng is. Pas als de derde fase van het Nationaal Crisisplan Gas wordt bereikt, komt afschaling in beeld.

Wel kunnen Nederlandse bedrijven afschalen als dat in bijvoorbeeld Duitsland ook gebeurt. De Nederlandse industrie is sterk afhankelijk van die in Duitsland. Als een Duitse fabriek de productie volledig stillegt, komen ook Nederlandse bedrijven in de problemen. Het kabinet wil daarom afspraken maken met Duitsland om bedrijven gelijkmatig af te schalen, zodat de productie niet volledig stilvalt en toch dezelfde gaswinst wordt behaald.

Partijen in de Tweede Kamer vinden al langer dat bepaalde sectoren hun productie moeten minderen of zelfs helemaal moeten stoppen, om zo gas te besparen. Onder meer GroenLinks pleit voor een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen in bijvoorbeeld de sierteelt. Die sector is volgens de partij minder essentieel dan andere bedrijfstakken.