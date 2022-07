Spaanse media: geweld in club Marbella brak uit na diefstal drank

Het steek- en schietincident in een beachclub in Marbella vond plaats na een ruzie over gestolen drank, meldt de Spaanse krant Sur op basis van politiebronnen. Twee Nederlanders zitten vast voor de geweldsuitbarsting in de nacht van zondag op maandag.

Een groep Nederlanders had een viptafel, waar een man drank van zou hebben gestolen. De man, die deel uitmaakte van een voornamelijk Britse groep, werd vervolgens door de beveiliging de club uitgezet. Hij keerde even later terug met een mes en verwondde daarmee een van de Nederlanders, waarop die het vuur opende. Bij het incident vielen in totaal vijf gewonden.

Een Ier die gewond naar het ziekenhuis werd gebracht, is volgens de Spaanse krant als derde verdachte opgepakt. Hij zou ook gewelddadig zijn geweest. De man die de Nederlander neerstak, is op de vlucht geslagen en nog steeds spoorloos.

De twee Nederlanders mogen van de onderzoeksrechter niet op borgtocht vrijkomen, zo werd woensdag duidelijk. Beide mannen kan betrokkenheid bij poging tot doodslag, het verwonden van mensen en illegaal wapenbezit ten laste worden gelegd. De gewonde Nederlander is eerder deze week ontslagen uit het ziekenhuis.