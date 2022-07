Voor het eerst in twintig jaar meer auto’s gestolen

Voor het eerst in twintig jaar is het aantal autodiefstallen gestegen. Dat meldt kenniscentrum LIV op basis van cijfers over het eerste half jaar van 2022. Vooral oudere auto’s zonder alarmsysteem zijn makkelijk te kraken.

In de eerste zes maanden van 2022 zijn 2900 personenauto’s gestolen, een kleine 13 procent meer dan een jaar eerder. In vier op de tien gevallen wordt de auto teruggevonden.

Dieven reden het vaakst weg met een Toyota, namelijk 476 keer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook Volkswagens, Peugeots en Renaults werden veel gestolen.

“Deel van het probleem is dat voertuigen van vier jaar en ouder met een nieuwprijs onder de 50.000 euro vaak geen extra alarmsysteem hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor diefstal en autokraak”, zegt Rudi Welling van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Ook is het vaak eenvoudig voor dieven om in te breken in auto’s die door zogenoemde ‘keyless entry’ zonder sleutel kunnen worden geopend.

Er zijn niet alleen meer personenauto’s gestolen, maar ook meer motorfietsen, brom- en snorfietsen en lichte bedrijfswagens. De diefstal van deze vervoermiddelen nam toe met elk tussen de 30 en 40 procent.