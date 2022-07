FDF stuurt rekening demonstratie naar gemeente Nijmegen

Farmers Defence Force (FDF) stuurt de gemeente Nijmegen een rekening van zo’n 30.000 euro voor de extra gemaakte kosten omdat de boerenactiegroep vrijdagmorgen naar eigen zeggen niet op de afgesproken plek kon demonstreren tijdens de Vierdaagse. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen hekelde vrijdag nog de wijze waarop FDF omging met het “kostbare recht” om te mogen betogen.

Tijdens een rechtszaak in Arnhem kwamen Nijmegen en FDF overeen dat er op een plek aan de rand van Nijmegen gedemonstreerd mocht worden met één trekker, een koelwagen en vijftig mensen. Eerder had FDF gezegd met 500 trekkers bij de finish van de Vierdaagse te willen gaan staan, maar dat was door de burgemeester van Nijmegen verboden.

Toen de boeren donderdagnacht op de afgesproken plaats arriveerden, stond er een frietwagen op hun plek. Daarop week FDF uit naar Middelaar. Volgens FDF-voorman Mark van den Oever vernam hij ’s morgens om 08.00 uur via een mailtje dat de plek alsnog was vrijgemaakt en de boeren tot 08.30 uur de tijd hadden om alsnog te komen. “Dat was toen natuurlijk niet meer haalbaar. Daarom zijn we gebleven waar we toen stonden”, zegt Van den Oever.

De boeren deelden kaas en zuivel uit aan de wandelaars, maar hadden daar volgens Van den Oever door de verplaatsing veel minder mensen voor beschikbaar, waardoor FDF met veel bederfelijke waar en promotiemiddelen bleef zitten. Die schade wil de protestgroep nu verhalen.

Bruls zei vrijdag na afloop van de Vierdaagse dat het hem verbaasde dat FDF het grondrecht om te demonstreren liet lopen door een klein obstakel als een frietkraam. “Dit heeft de gemeente, politie en rechtbank al veel tijd, menskracht en gemeenschapsgeld gekost.” Van den Oever legt de schuld juist bij de gemeente. “Wij hebben ons geschikt in de wens van de gemeente, maar die had haar zaakjes niet op orde. Als de rekening niet betaald wordt, stappen we nog een keer naar de rechter.”