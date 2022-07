Man gewond door steekpartij in Rotterdam

Een 31-jarige Rotterdammer is zondagavond gewond geraakt door een steekpartij. Volgens de politie liep hij meerdere steekwonden op, maar is hij buiten levensgevaar. Wel is hij naar het ziekenhuis vervoerd.

Agenten vonden het slachtoffer rond 23.30 uur in een woning aan de Bonaventurastraat, in het stadsdeel Charlois, nadat ze een melding hadden gekregen over een steekpartij. Die steekpartij vond vermoedelijk plaats op de kruising van de Bonaventurastraat en de Bas Jungeriusstraat. De politie is op zoek naar de dader.